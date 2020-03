Foment carrega contra el decret de serveis essencials: "És una manca de respecte i una improvisació tremenda"

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha carregat contra el nou decret de serveis essencials que endureix el confinament i obliga a tancar moltes empreses. "No m'agrada gens. És una manca de respecte molt important cap al teixit empresarial i una improvisació tremenda, ja que no es pot pensar que una empresa pot tancar en 24 hores sense que passi absolutament res", ha criticat Sánchez Llibre aquest dilluns als micròfons de Ràdio Barcelona. En paral·lel, el president de Foment també ha volgut respondre la ministra d'Hisenda i portaveu, Maria Jesús Montero, que parlava de la necessitat d'una "hibernació de l'economia". "Em fa gràcia, el que s'ha de pensar és en una hibernació dels impostos", ha etzibat Sánchez Llibre.

"Ja està bé!. O sigui, el plantejament de la ministra és vostè demà tanqui i ja s'espavilarà per poder pagar els seus treballadors?", s'ha qüestionat en veu alta el president de Foment del Treball. "És una manca de respecte. Això no es fa d'aquesta manera. Parlen del salari, sense saber si les empreses poden fer front a aquest salari", ha insistit Sánchez Llibre, que considera que ha faltat "molt de diàleg" entre el govern espanyol, els agents socials i els agents econòmics a l'hora de redactar el nou decret sobre confinament total i serveis essencials publicat al BOE a les 23.25 hores d'ahir diumenge. "Totes les qüestions que es van decidir aquest cap de setmana s'haguessin pogut decidir perfectament a través del diàleg social", ha assenyalat el president de Foment.

"Sense tanta improvisació i sense tanta unilateralitat", ha puntualitzat Sánchez Llibre. "Han estat incapaços de demanar o de donar-nos la suspensió de la liquidació dels impostos. Les empreses que han tancat o demà ho faran, com volen que paguem els salaris si no hi ha activitat, si la facturació és 0?", ha conclòs amb estupefacció el president de la patronal catalana.