El Govern acorda poder intervenir els serveis funeraris mentre duri la pandèmia del coronavirus

El consell executiu extraordinari del Govern d'aquest divendres ha acordat poder intervenir els serveis funeraris durant la crisi de la covid-19, i limitar així el preu dels enterraments. Segons ha explicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, aquests serveis són declarats de prestació "forçosa" mentre es mantingui la urgència sanitària, amb un preu màxim determinat, en funció del servei, i que abasti una prestació bàsica imposada legalment. Per Budó, cal assegurar que la prestació dels serveis funeraris en la pandèmia actual es fan "de manera contínua i universal", tot garantint el dret als usuaris i "reduint tots els riscos possibles", i evitar possibles abusos per part de les funeràries.

La consellera de Salut, Alba Vergés ha explicat que no hi ha un preu establert ara, sinó que per ara s'ha establert la "metodologia". "Ja es definirà quin és el preu adequat", ha afegit la titular de Sanitat, que ha destacat que "el circuit s'ha treballat des de Salut pública, amb qui toca i en coordinació amb el món municipal".

Segons aquestes noves mesures, la Secretaria de Salut Pública pot disposar de classificar els cadàvers en grups, segons la causa de defunció; el transport urgent dels cadàvers al cementiri de la localitat per a la seva inhumació o incineració immediates. També el transport de cadàvers per mitjà de qualsevol mitjà adient, amb l'adaptació, si escau, dels requeriments establerts. També es disposa la prohibició de les vetlles en tot tipus d'instal·lacions, així com les cerimònies de comiat, civils o religioses, que puguin comportar l'aglomeració de persones per evitar el risc de contagis.

També de la Secretaria de Salut Pública queda l'establiment de restriccions en l'acompanyament dels cadàvers a la seva destinació final; l'habilitació d'espais com a domicilis mortuoris altres que les sales de vetlla i els cementiris, establint-ne les condicions higièniques i sanitàries; la prohibició de realitzar pràctiques sobre cadàvers; l'autorització d'inhumacions fora de cementiris comuns establint les condicions higièniques i sanitàries, i l'adopció de totes aquelles mesures addicionals que siguin necessaris per garantir la salut pública i la de totes les persones, familiars o prestadores de serveis afectades.

Amb l'increment de defuncions a Catalunya a causa de la covid-19, i tot i que encara no hi ha evidències que es produeixi infecció a partir de cadàvers de persones mortes per aquest virus, el Govern vol establir mesures per agilitzar el temps de donar-los "el destí final".

La declaració de prestació forçosa implica que l'òrgan competent en matèria de salut podrà assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret. Tal com preveu la llei, es podrà escollir l'empresa funerària un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al tanatori i s'haurà de fer a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.

A més, aquest òrgan competent també haurà d'oferir a les persones usuàries un preu màxim del servei, en funció de la modalitat de servei, i que inclogui la prestació bàsica imposada legalment. Si les persones usuàries volen un servei superior, se n'acordarà el preu corresponent.

D'altra banda, també es podrà optar entre enterrament o incineració, tot i que, en el cas que no hi hagi prou disponibilitat, es farà una inhumació provisional i, més endavant, la posterior exhumació i incineració. Igualment, en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.

El Govern establirà els mecanismes adients d'assistència psicològica, acompanyament i suport a la gestió del dol de les persones afectades i, sempre que sigui possible, tindrà en compte la pluralitat religiosa.