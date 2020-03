Descarrega't el formulari pel Certificat Autoresponsable de Desplaçament

El Reial decret que declara l'estat d'alarma obligat la gent a confinar-se a casa arran de la crisi del coronavirus però hi ha excepcions que permeten la circulació de les persones.



Des de dilluns, la Generalitat ha posat en marxa un Certificat Autoresponsable de Desplaçament per facilitar la feina de la policia en cas que ens aturin pel carrer o la carretera. Es pot portar al mòbil i no és necessari imprimir-lo.



Es tracta d'un document, que es pot gener a partir d'aquest enllaç: https://confinapp.gencat.cat/#/



Concretament, en el document, la persona que el generi ha d'omplir les dades personals, on va i d'on ve però també, el motiu del desplaçament. Es tracta dels permesos en el decret com ara: adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centre, servei o establiment sanitari, desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, retorn al lloc de residència habitual, assistència o atenció a persones grans, menors d'edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables, desplaçament a entitat financera o d'assegurança o causa de força major o situació de necessitat.



Protecció Civil i diversos ens de la Generalitat recorden la necessitat de portar aquest document -tot i no ser obligatori- per evitar conflictes i facilitar la feina de la policia:





En aquest enllaç trobareu els documents de declaració autorresponsable de desplaçaments i preguntes freqüents al respecte. ?? AQUEST ÉS EL WEB OFICIAL I NO ET DEMANEM DADES PERSONALS??https://t.co/dHmD5JF8tShttps://t.co/dHmD5JF8tS — Protecció civil (@emergenciescat) March 22, 2020

En les últimes hores per altra banda, els Mossos han alertatamb aquest certificat i reclamen fer cas només a les fonts oficials.