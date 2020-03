L'ANC engega una campanya per fer arribar 105.000 mascaretes d'ús no sanitari a la ciutadania. L'entitat s'ha proveït del teixit adequat -gruix de 220 grams i cotó del 100%-, fer-ne un tractament hidròfug per augmentar-ne la seguretat, tallar-lo industrialment a Tèxtil Rosdan, i aconseguir-ne la distribució mitjançant un acord amb la cadena de supermercats del grup Bonpreu-Esclat. L'adquisició del lot -dues teles i una cinta de goma- comportarà un donatiu d'un euro destinat a la recerca i tractament del coronavirus als hospitals catalans. Cada persona podrà confeccionar dues mascaretes d'ús personal. La ciutadania les podrà adquirir als establiments del Grup Bonpreu a partir del 31 de març