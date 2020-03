A Catalunya en un dia pugen a 10.700 els ERTO i a 71.000 els treballadors afectats

Els treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) s'han disparat en un dia, amb un increment de 10.700 expedients registrats i de 71.000 treballadors afectats en relació amb aquest dimarts, segons les últimes dades del Departament de Treball.

En total, a Catalunya hi ha 342.602 persones que hauran de percebre l'atur de forma temporal, el 9% dels prop de 3,5 milions d'ocupats que es van registrar a finals de l'any passat. Ja hi ha 41.555 expedients presentats per empreses catalanes des que es va decretar l'estat d'alarma per la pandèmia de covid-19, el 14 de març, un 35% més que aquest dimarts.

Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més gran d'ERTO amb 29.565 registres i 269.718 persones que aniran a les llistes de l'atur temporalment. L'augment en les últimes hores a les comarques barcelonines ha sigut de 7.600 empreses i de 53.968 persones.

Girona és el segon territori amb més treballadors que hauran d'acollir-se a un expedient, amb 31.815 persones, una xifra que ha incrementat en 7.800 persones en les darreres 24 hores. El nombre d'empreses també ha pujat, passant de les 3.400 d'aquest dimarts a les 4.770 d'aquest dimecres.

En tercer lloc hi ha el Camp de Tarragona i les Terres de Lleida, on s'han concentrat més expedients que a Girona (4.916) però amb menys treballadors que han de passar a l'atur temporalment (27.818). En tots dos casos, s'ha registrat un augment en les últimes hores, de 1.100 en cas de les empreses i de 5.900 en el dels assalariats.

Per últim, a la demarcació de Lleida es concentren 2.304 ERTO, 534 més que en l'últim recompte. A les terres de Ponent hi ha 13.251 treballadors que s'hauran d'acollir amb un expedient de regulació temporal de l'ocupació, 3.300 persones més que aquest dimarts.