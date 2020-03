La manca d'examinadors i l'augment de la bossa d'alumnes "complicarà" els exàmens de conduir després del coronavirus

La crisi del coronavirus no deixa ningú al marge i el sector de les autoescoles és un dels que ha fet una frenada més sobtada. L'activitat s'ha aturat i les empreses han passat de la nit al dia a una facturació zero. "És matemàtica bàsica: hem tancat i hem deixat de facturar", es lamenta en una entrevista a l'ACN Carlos Duran, CEO d'hoy-voy, la cadena d'autoescoles més gran de l'Estat.

Més enllà del problema econòmic, Duran, hi veu també un problema a llarg termini per al sector. La crisi del coronavirus, explica, afegirà complexitat a la situació que provoca l'actual manca d'examinadors: "Hi ha un problema important que amb aquest procés és evident que es complicarà perquè el temps que estiguem aturats la bossa d'alumnes es farà més gran".

Duran, a més, recorda que en zones com a Catalunya, on la cadena d'autoescoles concerta bona part dels seus centres, hi ha certa "estacionalitat" a l'hora de treure's el carnet de conduir: "A mida que s'apropa l'estiu la gent té més ganes i més temps". Des d'hoy-voy esperen que des de la DGT es prenguin les mesures necessàries per no col·lapsar el sistema.

En el cas d'hoy-voy, només aquest dilluns havien d'haver començat les classes teòriques 700 nous alumnes, que s'afegiran als que ja estaven pendent d'examinar-se, tant de la teòrica com de la pràctica. La marca, tot i aturar l'activitat, ha obert la plataforma digital als seus alumnes perquè puguin continuar estudiant durant l'aturada. "La formació no s'atura", explica Duran.

hoy-voy, a més, està recollint tota la informació de la formació presencial per fer uns vídeos que es farà arribar als alumnes i que aquests es puguin seguir preparant. L'alternativa, però, no substituirà en cap cas la formació presencial quan s'acabi l'emergència. "Una cosa es formar i una altra educar, i no es pot inculcar valors a través d'internet", sentencia Duran.

Pel que fa al negoci de les autoescoles, el futur fa molt més vertigen: "Com no sabem quan temps durarà l'estat d'alarma és difícil fer un calendari, però hem de posar marxa un pla de xoc mentre duri l'emergència". Com moltes empreses, hoy-voy ha presentat un ERTO a la plantilla i espera que aquesta crisi afecti de la manera més lleu possible als seus treballadors.

A més de l'impacte sobre l'activitat ordinària de l'autoescola, en el cas d'hoy-voy la crisi del coronavirus ha impactat també sobre el pla d'expansió de la companyia. La marca acabava d'obrir centres a Santander, Palma de Mallorca i Sant Boi de Llobregat. A més, estava en ple procés d'obertura d'autoescoles a Lleó, Pamplona i Vilanova i la Geltrú.