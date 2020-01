Boye denuncia que li han entrat a robar al despatx aquesta nit i que els lladres buscaven el seu servidor

Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont i de Quim Torra, ha denunciat a través de Twitter que aquesta nit han entrat a robar al seu despatx. "Els 'lladres' no s'han emportat els ordinadors, però sembla que sí que els interessava el nostre servidor", ha apuntat Boye, que ha explicat que tot estava remenat però ha posat en dubte que l'objectiu real fos robar. De fet, ha afegit que l'empresa d'alarmes ha informat que no hi havia "indicis d'intrusió". "Si pensen que ens intimidaran ho tenen clar", ha advertit.





Nos han entrado en el despacho durante la noche...todo revuelto pero no sabemos si también iban para robar mientras la empresa de alarma informó que no había "indicios de intrusión". Si piensan que nos van a intimidar lo llevan claro — Gonzalo Boye (@boye_g) January 17, 2020