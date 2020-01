Junqueras: «Qui hauria d'acabar condemnat és el mateix Marchena»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha manifestat que "qui hauria d'acabar condemnat és el mateix Manuel Marchena". El president dels republicans no podrà ser aquest dilluns a l'Eurocambra, a Estrasburg, després que la presidència, de David Sassoli, hagi assumit la interpretació del Tribunal Suprem sobre la seva inhabilitació. En una entrevista a TV3, Junqueras ha advertit que "no hi ha res definitiu" i que "caldrà continuar la batalla legal a Europa". Per això s'ha emplaçat a "posar en marxa totes les vies polítiques i jurídiques per fer que es compleixi la justícia europea i es respecti la democràcia". També ha garantit que aquesta "batalla" la guanyarà. D'altra banda, ha avisat que aquesta decisió "marca un precedent" perquè "els interessos particulars d'un estat passen per sobre de la Unió Europea en una decisió judicial".

D'altra banda, Junqueras, que ha afirmat que qui hauria d'acabar condemnat és Marchena per com ha actuat durant tot aquest procediment. Per al republicà és "l'evidència més clara" que són "presos polítics" i que la democràcia a l'Estat espanyol està "en perill". "Com més triguin a rectificar, més drets aniran vulnerant i molt més dura serà la caiguda", ha vaticinat.

Finalment, el líder dels republicans ha dit que aquesta decisió no hauria d'afectar la taula de diàleg acordada entre el PSOE i ERC, tot i que creu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hauria d'estar preocupat. "La decisió del Suprem va contra la democràcia i situa l'Estat enfrontat a Europa i la seva justícia", ha argumentat. En aquesta línia, s'ha mostrat "convençut" que l'executiu Sánchez-Iglesias "no vol iniciar aquest mandat desobeint Europa".