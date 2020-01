L'ANC lliga la seva participació a la taula prèvia de diàleg a l'exclusió dels comuns

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acordat participar a la taula catalana prèvia a la taula de diàleg bilateral només si està formada exclusivament per agents independentistes, excloent explícitament els comuns, i només si es parla d'assolir la independència. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, va dir que és «condició irrenunciable» que només hi hagi actors independentistes i va valorar que En Comú Podem «ja està assegut a la part del Govern espanyol». Sobre els temes, va plantejar que el diàleg s'ha de basar en com culminar el procés d'independència amb l'exercici del dret a l'autodeterminació. Amb tot, l'ANC hi vol participar per «fiscalitzar-la». Així mateix, l'ANC considera que la taula bilateral ha d'usar-se exclusivament per «negociar els termes de la independència d'acord amb una majoria parlamentària independentista al Parlament o un referèndum binari sobre la independència acordat amb l'Estat i vinculant», i també per parlar sobre la «fi de la repressió». L'ANC, com a «entitat independentista més important de la societat civil», vol arrogar-se la potestat de fer un «seguiment i control» de la taula, és a dir, de «fiscalitzar-la».

Per la seva part, la presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jèssica Albiach, va respondre que «ignorar la transversalitat del país és sectari». En una piulada, Albiach va afirmar que Catalunya «és una nació moderna, diversa i plural» i que els comuns continuaran «fent bandera del diàleg i l'empatia, a Catalunya i a l'Estat».