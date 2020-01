UGT de Catalunya demanarà l'indult per a Bassa

UGT de Catalunya demanarà l'indult per a Dolors Bassa, segons ha explicat el seu secretari general, Camil Ros. En declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Ros ha explicat que encara no saben "el com i el quan" però ha confirmat que l'organització iniciarà el procés per demanar l'indult de l'exconsellera de Treball. Ros ha explicat que Bassa és una persona "molt compromesa" amb el sindicat i se senten amb el "deure moral" de demanar-ho. Ha afegit que aquest indult no s'ha de relacionar amb una "rendició" i ha considerat que s'ha de trobar una solució política general al conflicte però que mentrestant es poden establir solucions personals com aquesta. "Ella va dir que no el demanaria perquè no s'ha de penedir de res però que si algú li demanava tampoc diria que no", ha declarat.

També en declaracions a Catalunya Ràdio, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha apuntat que la línia política i la judicial han de ser "compatibles". Ha afegit que la via política ha de trobar una solució i fer "un reconeixement que aquells fets (tardor del 2017) no tenien res a veure amb la sedició". Ha apuntat que si això passa i s'articula "qualsevol figura jurídica" que permeti l'alliberament dels presos, l'independentisme "no hauria de renunciar a la solució per treure al carrer el més aviat possible aquesta gent de la presó".