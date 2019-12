El PSC s'embolica amb l'Estatut

Embolic al PSC, que ahir va haver de desmentir informacions que afirmaven que la proposta del partit per desbloquejar el conflicte català passa per un nou Estatut.

Una de les idees incloses dins el document estratègic que el partit debatrà i votarà en el marc del 14è congrés que comença avui, diu que el PSC aposta per reformar l'Estatut i la Constitució quan hi hagi les majories necessàries al Parlament i al Congrés. Concretament, el text assegura que el PSC «vol contribuir a fer una Espanya i una Catalunya més federals» i afegeix que «les noves formes de relació, decisió i la seva articulació han de ser fruit de reformes acordades entre forces catalanes, pactat a tot l'Estat i referendat pel conjunt de la ciutadania». Un text que el PSC aprovarà enmig de les negociacions entre PSOE i ERC per a la investidura però, segons fonts del PSC, «el debat congressual no té res a veure amb les negociacions per a una eventual investidura».



Majories qualificades

La presidenta del grup PSC-Units al Parlament, Eva Granados, va afirmar que seria una proposta a parlar amb el govern de l'Estat a partir de tenir les majories qualificades i va afegir que la reforma de l'Estatut i després la reforma de la Constitució «tenen uns mecanismes previstos a les lleis».

El PSC va aclarir que la seva proposta per resoldre el conflicte català no passa per un nou Estatut sinó per una reforma d'aquest text i de la Constitució en sentit federal. A més, el partit considera que ara no hi ha les majories necessàries al Parlament i al Congrés per tirar endavant aquestes reformes.

A través del compte de Twitter oficial del partit el PSC va desmentir «algunes informacions i interpretacions que afirmen que la proposta del PSC per desbloquejar la investidura passa per un nou Estatut» i van afegir que «segurament malinterpreten la ponència congressual». El PSC va afegir que «ara no hi ha les majories ni els consensos suficients a Catalunya i Espanya per emprendre les reformes necessàries».