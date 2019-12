Les juntes de tractament proposen sense unanimitat la classificació en segon grau dels presos independentistes

Les juntes de tractament de les presons on estan presos els líders del procés han proposat la seva classificació en segon grau o ordinari, que en principi no preveu sortides encara que pot ser flexibilitzat fins condicions de semillibertat a través de supòsits del reglament penitenciari.

En roda de premsa, el secretari de Mesures Penals de la Generalitat, Amand Calderó, ha donat a conèixer la proposta que les juntes de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric han elevat a la conselleria de Justícia, dirigida per la republicana Ester Capella i que ara disposa de dos mesos de termini màxim per ratificar-la o esmenar-la.

Segons Calderó, les tres juntes, integrades per tècnics i el director de cada presó amb vot de qualitat i que s'han reunit simultàniament a les 9.00 d'aquest matí per evitar "conjectures", han coincidit a atorgar el segon grau als set presos del procés, en decisions no unànimes que han estat objecte d'un "intens debat intern".

El secretari de Presons de la Generalitat, que ha declinat detallar com han transcorregut les votacions de les juntes, ha assegurat que intentarà dictar una resolució sobre la classificació dels interns "el més ràpid possible", sense esgotar els dos mesos de termini màxim.

De fet, la ratificació d'aquesta classificació per part de la Generalitat és clau per iniciar els tràmits encaminats a flexibilitzar el règim dels reclusos, mitjançant l'aplicació d'articles del reglament penitenciari, com el 100.2, que els possibilitarien sortides diàries per treballar o fer voluntariat i tornar a la presó només a dormir, en condicions similars a les d'un tercer grau.

També urgeix la classificació definitiva dels presos per accedir als permisos penitenciaris puntuals, que es poden gaudir un cop complerta una quarta part de la condemna: els "Jordis", condemnats a nou anys i els que més temps porten entre reixes, podrien ser els primers a fer-ho, a partir del pròxim 14 de gener.

En el cas que alguna de les parts recorregués la classificació seria el jutge de vigilància, i en última instància el Suprem com a tribunal sentenciador, el que tindria l'última paraula.

El calendari de classificació coincideix de ple amb les negociacions entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, un procés en el qual no és descartable que els republicans exigeixin un gest al Govern central perquè la Fiscalia no obstaculitzi, per la via de recursos, els beneficis penitenciaris que en un futur puguin concedir-se als líders independentistes.

Calderó ha iniciat la seva compareixença amb una tancada defensa del sistema penitenciari català, la seva "honestedat i transparència" i els seus reeixits resultats a l'prevenir la reincidència dels reclusos, després dels frecs suscitats ahir entre ERC i JxCat per la classificació penitenciària dels líders independentistes .

En aquest sentit, ha subratllat que el propòsit dels serveis penitenciaris de la Generalitat és treballar aliens al "soroll" i ha defensat que les juntes de tractament són "taules estrictament tècniques" que adopten les seves decisions "al marge del debat polític", per això no "permetrà" que es posi en dubte la seva professionalitat.

Ha insistit, a més, en què les condemnes les imposen els jutges i que la Generalitat es limita a "executar", de manera que la conselleria de Justícia actua merament en compliment d'un "mandat judicial".

Els serveis jurídics d'ERC van apuntar ja ahir a la premsa que preveien que els presos fossin classificats en segon grau i que no poguessin gaudir de cap sortida abans de Nadal, cosa que va irritar la defensa dels presos de JxCat, que es va afanyar a exigir el tercer grau, un règim que permet als reclusos sortir diàriament i tornar a la presó a dormir.

De fet, Jordi Pina, advocat de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, es reunirà aquesta tarda amb els seus clients al centre de Lledoners i, posteriorment, transmetrà als mitjans la seva valoració sobre la classificació penitenciària proposada aquest matí.