Malestar al Maresme per les noves tarifes del transport públic

La Coordinadora Preservem el Maresme va carregar contra les noves tarifes del transport públic i va lamentar que fan «més atractiu» l'ús del vehicle privat per als ciutadans de la comarca. L'organització va valorar positivament que s'abaixi el preu de la T-mes amb la nova T-usual però veu amb preocupació «la penalització que suposa l'increment d'un 11% dels títols de transport casual», antiga T-10. Va afegir que això «penalitza l'ús esporàdic» i que, a més, no va acompanyat de mesures de millora d'unes línies infraestructures que estan en «estats lamentables», cosa que «només estimularà l'ús del transport privat». Va afegir que això es veurà agreujat pel fet que la T-casual serà unipersonal, que «comporta una penalització extra a la mobilitat grupal o per a famílies».



«Greuge comparatiu»

La Coordinadora va recordar que la comarca pateix un «greuge comparatiu» amb altres territoris a causa de l'actual tarifació per corones «que discrimina els pobles per raó de la seva ubicació i no de la distància amb Barcelona». Per tot plegat, l'organització va afirmar que la solució per incrementar el nombre d'usuaris habituals en el transport públic «passa per millorar les línies ferroviàries», que actualment estan en un estat «molt deficient», i la creació d'una xarxa de transport públic «real i efectiva amb els pobles de l'interior de la comarca, i no per l'augment de preu de cap tipus de títol de transport». L'Autoritat del Transport Metropolità va presentar dimecres les noves tarifes, que penalitzen l'ús ocasional en benefici dels usuaris habituals.