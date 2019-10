El Vaticà aparta un jesuïta per abusos

La Congregació de la Doctrina de la Fe del Vaticà, el responsable de la qual és un jesuïta, ha condemnat el també jesuïta Pere Sala a viure reclòs a la residència de Sant Cugat del Vallès on resideix per haver abusat d'almenys dos dels seus alumnes al col·legi Sant Ignasi de Sarrià en els anys 80, una pena canònica inèdita que aixeca la prescripció del delicte. El Superior Provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, Antonio España, va donar a conèixer ahir la resolució del procés canònic i les mesures que des d'avui imposen a Pere Sala, que actualment té 95 anys d'edat. La sentència és el resultat del procés contra aquest sacerdot iniciat al començament d'aquest any arran de les denúncies pels abusos comesos.