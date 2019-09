La regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín, ha ofert els mòduls prefabricats del programa d'Allotjament de Proximitat Provisionals (Aprop) com a solució temporal per a famílies desnonades davant la dificultat per aconseguir habitatge públic de lloguer a curt termini.

En una roda de premsa celebrada ahir, Martín va recordar que ja està en marxa la instal·lació dels Aprop de Ciutat Vella, amb 12 places, i que en un mes es licitarà una segona promoció a Glòries, amb 40.