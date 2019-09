Poblet acull una cimera del catalanisme moderat amb exdirigents del PDeCAT

El monestir de Poblet va acollir ahir una cimera de representants civils i polítics de l'espai del catalanisme moderat, contraris a la via unilateral cap a la independència, amb la participació d'exdirigents del PDeCAT. És el cas de Carles Campuzano, exportaveu del partit al Congrés, de Marta Pascal, excoordinadora general i de l'exdiputat gironí Jordi Xuclà; així com de Marta Pigem, exdiputada de CiU.

Unes 150 persones van trobar-se per debatre sobre catalanitat, progrés econòmic i social, sostenibilitat i europeisme. De fet, van treballar en propostes que s'inclouran en el document fundacional d'aquest moviment que fa mesos que el preparen unes 250 persones. Segons un dels impulsors de la plataforma El país de demà, Antoni Garrell, és destacable que no més del 5% dels assistents siguin polítics o expolítics. Per exemple, a la trobada hi havia la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona Carme Casablanca, el sociòleg Oriol Homs, el filòsof José Maria Lozano i el jurista Antoni Bayona. L'ideòleg de la plataforma va subratllar que són un moviment «transversal, plural ideològicament» que vol «treballar per fer propostes de cara el país». «Catalunya no té estat propi, estem obligats a sumar perquè si anem junts segur que podem capgirar la situació», va asseverar.

Preguntat sobre si el president del Govern, Quim Torra, hauria de fer cas de TSJC i retirar la pancarta dels indepenentistes presos del balcó dde la Generalitat, Garrell va afirmar que el seu posicionament és «molt clar: els presos no haurien d'estar presos i la independència és legitima a exposició dels catalans. A partir d'aquí que cadascú assumeixi les seves àrees de responsabilitat». «El futur de Catalunya només el poden decidir els catalans democràticament», va concloure.