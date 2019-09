Un home apunyala un veí del Raval que el va renyar per orinar al carrer

Un home va apunyalar presumptament un individu al barri del Raval per recriminar-li que estava orinant a la via pública. Els fets van passar ahir al matí al carrer Nou de Sadurní, i la víctima està ferida lleu.

Els fets van succeir quan un veí del Raval, un home de 74 anys, va recriminar a una persona que estigués orinant al carrer. Després de ser renyat pel veí, l'home va dirigir-se cap a ell i presumptament el va apunyalar diverses vegades per l'esquena, segons van informar fonts de l'Ajuntament de Barcelona. La Guàrdia Urbana va acudir al lloc dels fets però no va poder detenir el presumpte agressor perquè ja havia marxat. Ahir, a l'hora de tancament d'aquest diari, encara no s'havia localitzat el presumpte agressor. La víctima és un home de 74 anys que va quedar ferit lleu, segons va informar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).