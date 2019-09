La Fiscalia eleva l'acusació contra la Manada de Manresa a agressió sexual

La fiscal va decidir elevar a agressió sexual l'acusació contra els sis processats per violar una menor en grup a Manresa el 2016. Així, demana penes que oscil·len entre els 14 i 15 anys de presó. Durant el seu informe final, va acusar els processats d'actuar com una «organització criminal» i aprofitar la seva superioritat numèrica per «intimidar» la víctima. Va assegurar que sentències com «la de la Manada» han estat determinants per a prendre la decisió de modificar les conclusions inicials. Per al setè acusat, manté el delicte d'omissió de socors. Per part seva, l'acusació particular va mantenir l'acusació d'agressió sexual i demana entre 15 i 20 anys de presó

La fiscal, que inicialment qualificava els fets d'abús sexual, va optar per elevar la pena a agressió en la darrera vista, celebrada ahir al matí a l'Audiència de Barcelona. Acusa dos dels processats, BAMC i MPT, d'un delicte continuat d'agressió sexual, amb caràcter principal, i demana per a cadascun 15 anys de presó. A més, per al primer, BAMC, presumpte instigador dels fets, afegeix quatre delictes d'amenaces –un d'ells nou, ja que un testimoni va assegurar haver estat amenaçat novament abans del judici-, i demana per cadascun d'ells dos anys i sis mesos de presó.

Pel que fa a la resta d'acusats, que segons la mateixa fiscal també haurien participat en la violació de la menor «per torns», a quatre els atribueix també el delicte d'agressió sexual i demana penes de 14 anys. Es tracta de DDRL, YJC, WDC i MART. A aquest darrer, a més, l'acusa d'un delicte d'amenaces i demana un any i sis mesos de presó. En el cas d'IGR, l'acusa només d'omissió d'impedir el delicte, i manté la multa de 4.300 euros.

Paral·lelament, en tots els casos, estableix un període de llibertat vigilada de deu anys i la impossibilitat d'acostar-se a la víctima i als amics d'aquesta que han testificat al judici. A més, pel dany moral causat a la víctima, la fiscalia demana una indemnització de 60.000 euros.



Un testimoni «creïble»

Durant el seu informe final, la fiscal va assegurar que ha donat credibilitat al testimoni de la jove, que llavors tenia 14 anys, i que la decisió d'elevar l'acusació no ha respost a cap «capritx», tot reconeixent que la sentència de la Manada i la del TSJC d'una violació per torns a Bossòst (Lleida), el 2017, han influït en la seva decisió.

La fiscal va insistir en què es va tractar d'una actuació «orquestrada» i que allò succeït no va ser «només una festa», com afirmen els acusats. «Potser tractar-la com a un objecte sexual és una festa», va ironitzar. Va assegurar que els joves, tot i que ho neguen, sabien perfectament que la jove era menor i que van aprofitar que eren uns quants per violar-la. «Quina situació li vau fer viure?», va preguntar a l'aire, tot acusant-los de «denigrar-la» i «trepitjar el seu cos per celebrar una festa». La fiscal va insistir en el fet que el que va patir la jove va ser una «intimidació», motiu pel qual ha optat per elevar l'acusació. Va assegurar que la van «atemorir» i es van aprofitar d'ella.

Per part seva, l'acusació particular ha optat per mantenir les acusacions d'agressió sexual continuada contra BAMC i MPT, i d'agressió sexual contra DDRL, YJC, WDC i MART. Demana penes d'entre 20 i 15 anys de presó.

En els seus informes finals, les defenses van demanar l'absolució dels seus clients en considerar que no hi ha prou proves contra ells. Es basen en el fet que la víctima va dir que no recordava gaires coses, tot i que després en va afegir algunes més per «flaixos» que li venien al cap, i això va comportar alguns canvis de versió i «contradiccions». A més, va admetre que havia begut alcohol i fumat cànnabis, però no se li va trobar cap droga que li haguessin pogut fer ingerir involuntàriament.