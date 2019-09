Junqueras aposta per un Govern de concentració i no tem les eleccions

Oriol Junqueras considera que «seria bo un govern de concentració» a Catalunya, amb totes les forces partidàries del dret d'autodeterminació, per respondre al Tribunal Suprem, i no tem uns nous comicis. En una entrevista per escrit a SER Catalunya, el president d'ERC es va voler alinear amb altres veus rellevants de la seva formació, com Pere Aragonès, Joan Tardà o Roger Torrent, que han posat sobre la taula la possibilitat de configurar un govern de concentració que inclogui els comuns i la CUP, al costat de JxCat i ERC.

«En les circumstàncies actuals, seria bo que el govern de Catalunya representi tant com sigui possible al 80% de la societat catalana que està en contra de la repressió i a favor d'una solució negociada i que els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur amb el vot», assenyala.

Segons Junqueras, «també seria bo aprovar els pressupostos amb una majoria parlamentària el més àmplia possible. I, en qualsevol cas, estic segur que cap demòcrata hauria de tenir por del vot dels ciutadans expressat en unes eleccions».

D'una altra banda, Junqueras va negar discrepàncies amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que actualment es troba a Suïssa: «ERC parla amb una sola veu. Marta Rovira, jo i tota la gent d'ERC sempre hem defensat i defensarem el diàleg, conjuntament amb l'exercici de tots els drets democràtics, d'expressió, de reunió, de manifestació, de vot...», va recalcar el líder republicà.

Junqueras va assegurar que la «disposició a dialogar» d'ERC és «una prova més» de la seva «actitud democràtica», si bé la «confrontació per part de l'Estat existeix perquè es nega a parlar i a seure en una taula de diàleg».