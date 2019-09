Mor una jove de 26 anys en ser apunyalada en un bar del Port Olímpic de Barcelona

Una jove de 26 anys va morir apunyalada després de ser víctima d'un robatori en un local d'oci nocturn del Port Olímpic de Barcelona, quan el vigilant de seguretat que va recuperar les seves pertinences es disposava a fer fora del local els dos lladres, un dels quals va atacar-los a tots dos amb una arma blanca. Els fets es van produir cap a les tres de la matinada en un local d'oci nocturn de la zona del Port Olímpic, on la policia catalana ha reforçat aquest estiu la seguretat amb la presència d'agents antiavalots, després d'una baralla de finals de juliol passat en què va morir un jove.

Alguns testimonis van assegurar que l'agressió mortal de la matinada d'ahir va tenir lloc després que dues persones robessin diverses pertinences, entre elles el telèfon mòbil, a la víctima, i que intervingués un vigilant de seguretat, que també va quedar ferit, encara que no es tem per la seva vida. El vigilant va poder recuperar el mòbil de la noia i li va tornar i, posteriorment, va intentar expulsar del local els dos lladres, un dels quals va treure llavors una navalla i va apunyalar la jove al pit i l'agent de seguretat a l'estómac. Immediatament després, els dos assaltants van aconseguir fugir, fet pel qual els Mossos d'Esquadra intenten identificar-los per poder localitzar-los i detenir-los.

Paral·lelament, una baralla a cops de puny i puntades de peu va acabar sense ferits al Port Olímpic a les cinc del matí al mateix lloc on dues hores abans hi havia hagut l'apunyalament mortal d'una noia. En la baralla hi van participar tres persones que els vigilants de seguretat van poder separar.

Per altra banda, els robatoris amb violència i intimidació van créixer a Barcelona al primer semestre del 2019 un 30,5%, gairebé 20 punts més que la mitjana estatal, que va patir una variació de l'11,3%.