Mor una nena de 14 anys a Lleida en caure des d'un onzè pis

Una nena de 14 anys va perdre la vida ahir a la tarda en caure accidentalment des d'un onzè pis a Lleida, segons van explicar els Mossos d'Esquadra. Segons sembla, la menor estava amb diverses persones a la part superior de l'edifici i la caiguda es va produir per un celobert interior de l'immoble sense que els presents poguessin fer res per evitar-la. Els fets van tenir lloc cap a les vuit de la tarda a l'avinguda Francesc Macià de Lleida. Els serveis d'emergència, que van acudir al lloc dels fets de manera immediata, no van poder fer res per salvar la vida de la jove de 14 anys.