Torra, Puigdemont i Rovira encapçalen una reunió independentista a Suïssa

El president de la Generalitat, Quim Torra, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont i la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, van encapçalar aquest passat divendres una reunió amb membres de la CUP i de les entitats Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural a Ginebra (Suïssa), que va seguir durant la jornada d'ahir. A la trobada es va abordar la planificació de la propera Diada de l'11 de setembre i també una estratègia unitària de l'independentisme, per tal de fer front a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. En general, l'objectiu de les organitzacions independentistes que hi van assistir és aconseguir una estratègia conjunta de cara als pròxims mesos.

Es tracta d'una nova cimera independentista, després de la trobada que va tenir lloc a principis de juliol també a Suïssa. En aquella ocasió, va ser presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès.

Segons van explicar fonts properes a la reunió, a la trobada també hi van participar l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que fa més d'un any que viu a Ginebra, i la dirigent de JxCat, Elsa Artadi.

Durant la trobada, Junts per Catalunya va anunciar que Quim Torra i Carles Puigdemont presidiran de cara a la setmana vinent una altra reunió del grup parlamentari a Brussel·les (Bèlgica), a la que també hi assistiran diputats del Parlament i del Congrés, senadors i consellers, per tal de donar inici al curs polític.

La trobada tindrà lloc a l'hotel NH Collection Brussels Centre a partir de les cinc de la tarda i es reprendrà el dimecres a partir de tres quarts d'una del migdia. A partir de dos quarts de dues, els presidents Torra i Puigdemont oferiran una roda de premsa per valorar la reunió.