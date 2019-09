Normalitat a l'aeroport del Prat durant la segona jornada de vaga d'Iberia

La segona jornada de vaga dels treballadors de terra d'Iberia tampoc va trastocar l'activitat de l'aeroport de Barcelona. Igual que divendres, ahir l'activitat a l'aeròdrom va transcórrer amb normalitat des de primera hora del matí, malgrat el centenar de vols cancel·lats.

L'aturada, que també afecta l'aeroport de Barajas, a Madrid, i coincideix amb la que mantenen de manera permanent al Prat els vigilants de seguretat de l'empresa Trablisa, no està causant les escenes d'enrenou o confusió d'altres convocatòries, ja que les aerolínies han avisat per endavant els seus clients de les anul·lacions. Aquesta previsió ha permès que l'operació tornada d'estiu no s'hagi vist esquitxada de majors incidències, encara que segueix afectada per un cap de setmana complicat arran de l'aturada parcial a Renfe, així com pels deu dies de vaga convocats per Ryanair, que arrenquen avui.

A l'aeroport del Prat, Iberia va xifrar el seguiment de la vaga d'ahir en un 15,3%. Per la seva banda, el sindicat convocant, UGT, va elevar la xifra fins al 70% tant als aeroports de Madrid com del Prat. Fins ara, la companyia ha operat 96 vols a Barcelona –53 sortides i 43 arribades. Entre aquest divendres i dissabte s'han cancel·lat un centenar de vols al Prat per la vaga del personal de terra d'Iberia. La gran majoria, 92, són de Vueling.

Els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment són del 53% per als vols peninsulars i estrangers on l'alternativa de transport públic suposi un recorregut de cinc hores o més. En el cas de vols peninsulars amb un recorregut inferior a cinc hores els serveis fixats són del 32% i en la connexió amb les illes es garanteixen el 100% dels vols.

En un comunicat a premsa, la sectorial FeSMC d'UGT, de Serveis, Mobilitat i Consum, va valorar «molt positivament» el suport de treballadors. També van denunciar que els serveis mínims decretats per l'empresa en alguns casos superen el 90%. Així mateix, van acusar Iberia «d'intentar boicotejar» la vaga i de «sobredimensionar la plantilla» i ampliar jornades i hores de contractació per a 30 i 31 d'agost. En aquest sentit, el sindicat va advertir que totes aquestes actuacions es traslladaran al gabinet jurídic per interpretar si s'està vulnerant el dret a vaga. UGT va insistir a Iberia que «recapaciti» i segui a negociar amb ells per poder arribar a un acord i acabar amb les mobilitzacions.