USPAC vol que els Mossos deixin de vigilar 24 hores jutjats com el de Figueres

El sindicat USPAC ha demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, que tramiti la petició de derogació de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga els Mossos d'Esquadra a vigilar 24 hores al dia tots els jutjats catalans, entre ells el de Figueres. El passat 2 d'agost USPAC ja va enviar una carta al president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, reclamant la cancel·lació del dispositiu 'Toga', en marxa des del mes de febrer després de diversos atacs amb fems o pintades als jutjats per part dels CDR.

Segons USPAC, diverses informacions periodístiques asseguren que Barrientos ha afirmat que "en no haver-se requerit la seva desactivació, el dispositiu Toga continua operatiu". Per tot plegat, el sindicat de Mossos majoritari exigeix al conseller Buch que faci el pas i demani la cancel·lació d'un dispositiu policial que obliga a destinar 300 policies "a vigilar parets", impedint patrullar en moltes zones i acudir a requeriments de la ciutadania requeriments de la ciutadania.

"La manca d'efectius que ha propiciat la seva ordre està comportant una minva proporcional en la seguretat de tots els ciutadans de Catalunya; no ens pertoca valorar si és més important vigilar 49 edificis o donar protecció a la ciutadania, això és un element a considerar i reflexionar per la Sala de Govern del TSJC, el CGPJ i el Govern de la Generalitat", s'afirmava en la carta d'USPAC enviada al president del TSJC, Jesús Maria Barrientos. En la missiva, s'explicaven exemples de falta d'efectius com una nit a Tarragona, on un agressor masclista identificat i localitzat no va poder ser detingut durant tot un torn perquè no hi havia patrulles disponibles. També s'ha excusat agents d'acudir a intents de suïcidi o requeriments d'alarmes, i s'ha arribat a tancar una comissaria durant una estona per falta d'agents.

També asseguren que a vegades la vigilància dels jutjats s'ha fet amb un sol agent i a l'Alt Camp alguna tarda o nit només hi havia una patrulla protegint el jutjat de Valls, sense que cap altra dotació pogués atendre incidents. La manca d'efectius també provoca dificultats en els relleus dels agents per anar al lavabo o a menjar.