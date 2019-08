La Generalitat vol augmentar la inversió social en 2.500 milions el 2020

El projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2020 en el qual treballa el Govern preveu incrementar la inversió social en 2.500 milions d'euros en relació als últims comptes vigents, que són els del 2017, i que es destinarien bàsicament a sanitat, seguretat i educació.

Segons han avançat aquest dimecres Catalunya Ràdio i RAC1, els plans de departament de Vicepresidència i d'Economia serien dedicar aquests 2.500 milions a ampliar les plantilles de Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat, a baixar les taxes universitàries, finançar les places de les guarderies públiques i el departament de Salut.

A més, part d'aquests recursos anirien destinats a una inversió important en infraestructures, que podria ser culminar el tram central de la línia de metro L9.

L'increment de 2.500 milions d'euros per a la inversió social representa 795 milions més que els que estaven adjudicats en el projecte de comptes del 2019, que no va arribar a aprovar-se per manca de suport parlamentari.

Aquesta quantitat, a més, suposaria recuperar el nivell d'inversió pública anterior a les retallades del 2010.

El Govern inicia aquest dijous una ronda de contactes amb els grups parlamentaris i els agents socials per negociar el suport als pressupostos del 2020.