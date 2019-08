Rull surt dotze hores de la presó per acompanyar el seu fill en una operació

L'exconseller de Territori Josep Rull va sortir ahir durant unes dotze hores de la presó de Lledoners, on continua a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem després del judici a la cúpula del procés, per acompanyar el seu fill en una operació.

Com estava previst, després del permís extraordinari que li va concedir el Tribunal Suprem, l'exconseller va sortir cap a les 5.30 hores del centre penitenciari, a Sant Joan de Vilatorrada, per dirigir-se sota custòdia policial al centre hospitalari Vall d'Hebron de Barcelona, on ahir operaven el seu fill, en una intervenció que, segons el seu entorn, no revesteix gravetat.

Segons fonts penitenciàries, l'exconseller va tornar al centre penitenciari a les 18.05 hores, havent pogut veure el seu fill abans i després de la intervenció quirúrgica.



Sol·licitud autoritzada

El Tribunal Suprem va atendre, en una resolució del passat 11 de juliol, la sol·licitud de Rull i va autoritzar una sortida amb permís extraordinari per acompanyar el seu fill a l'hospital, d'acord amb els informes favorables de la Junta de Tractament del Centre Penitenciari de Lledoners i de la Fiscalia.

Rull ja havia sortit prèviament dues vegades de Lledoners per assistir a les proves diagnòstiques del seu fill, a qui els doctors van programar l'operació per a aquest dimarts.

Fa pocs dies també va sortir de la presó de Lledoners el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per sotmetre's a una operació a l'orella.