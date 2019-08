Un tresorer «informal i a l'ombra» de CDC

Segons els investigadors de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF), Jordi Pujol Ferrusola actuava com a tresorer «informal i a l'ombra» de Convergència Democràtica. La policia sospita que «Júnior» hauria recaptat diners per al partit a través del 3% i d'altres percentatges, i que al mateix temps hauria desviat part d'aquestes comissions per engrandir la seva fortuna personal i familiar. Tal com indica la UDEF al seu informe, Pujol Ferrusola hauria actuat com «una baula trascendent en el devenir històric de la formació convergent.