Els vigilants de seguretat mantenen la vaga al Prat en fracassar la mediació

La reunió de mediació que van mantenir ahir la direcció i el comitè de Trablisa, l'empresa encarregada dels controls de seguretat a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, va finalitzar sense acord, de manera que segueix en peu la convocatòria d'aturades a partir del 9 d'agost.

Joan Carles Giménez, assessor del comitè de vaga, va explicar al terme de la reunió, que va durar unes quatre hores, que l'empresa va acudir a la mediació «sense voluntat de negociar» i que només ha acceptat una de les deu reivindicacions plantejades pels treballadors: la que fa referència al cobrament d'un plus en la nòmina.

Malgrat tot, el comitè de vaga sotmetrà avui la proposta de Trablisa a votació dels treballadors, que en última instància decidiran si es manté o no la vaga.

Giménez també va avisar que no poden garantir que es cobreixin els serveis mínims del 90% decretats per la Delegació del Govern a Catalunya, ja que hi ha molts empleats que estan de baixa o de vacances. «Però intentarem complir la llei», va subratllar.



Rebutjades les propostes

Segons l'assessor, l'empresa va rebutjar pràcticament totes les propostes econòmiques dels treballadors, entre les quals es troben un plus d'un euro per hora i l'aparcament gratuït per al personal de la companyia a l'aeroport i «ha tirat pilotes fora».

Trablisa només va accedir a aprovar un plus de nòmina per als seus empleats que començarà a aplicar-se a partir del mes d'octubre, una «proposta de mínims» segons el comitè de vaga, tot i que els treballadors ja havien acudit a la reunió sense «moltes esperances» que l'empresa respongués a les seves peticions.

A la seva sortida de la reunió, la directora de Recursos Humans de Trablisa, Pilar Albacete, va reconèixer que l'empresa «no pot assumir» les peticions econòmiques del comitè de vaga, però sí que va poder presentar propostes «de caràcter operatiu», tal com havia acordat fer en una altra reunió celebrada la setmana passada.

Albacete va reiterar que l'empresa està complint amb el conveni col·lectiu, i ha criticat que el comitè de vaga «s'ha enrocat» en les qüestions econòmiques.



«Esforç de l'empresa»

Trablisa va demanar als seus empleats que «tinguin en compte l'esforç de l'empresa» i que abandonin la convocatòria de vaga i tornin a la via negociadora, per a així «no perjudicar els treballadors ni els usuaris de l'aeroport de Barcelona».

Dimarts l'assessor del Comitè de Vaga de Trablisa, Juan Carlos Giménez, va criticar els serveis mínims del 90% dictats per la delegació del govern espanyol per a la vaga indefinida, qualificant-los «d'abusius».

«Els treballadors no tenen el mínim dret de vaga tal com marca la Constitució», es va queixar. Giménez ja va avisar que són impossibles de complir, ja que caldria trucar treballadors que actualment estan de baixa o de vacances. L'assessor del Comitè de Vaga de Trablisa va comentar que ja s'esperava que els serveis mínims podien ser molt elevats després de la convocatòria del febrer passat, coincidint amb el Mobile World Congress, i que al final no es va acabar produint en signar uns acords «que no s'han complert mai», va denunciar.