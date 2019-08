Tardà acusa l'ANC de «pervertir la voluntat de l'independentisme»

L'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà va carregar contra l'ANC perquè, segons el seu parer, «en aquests moments s'equivoca» en tenir una actitud tan crítica amb els partits independentistes.

L'ANC, va dir, «s'ha convertit en un contrapoder, que en comptes de facilitar l'acumulació de forces està pervertint aquesta voluntat diàfana que ha tingut l'independentisme de ser flexible, obert».

D'altra banda, en concordança amb el programa amb el qual ERC es va presentar a les últimes eleccions generals, Tardà va defensar una llei d'amnistia que permeti la llibertat dels presos independentistes i el retorn dels que van fugir a l'estranger.

Tardà va apostar ahir per conformar un «govern de front ampli» a Catalunya, que inclogui no només a JxCat i ERC sinó també a la CUP i els comuns, per fer front a l'escenari que s'obrirà després de la sentència del procés que dictarà el Tribunal Suprem.

«No és impossible», va assegurar Tardà, per a qui «seria bo que el moviment republicà independentista fos capaç de conformar un govern que representés un univers de catalans més ampli que el que en aquest moment representa el Govern».



La CUP, favorable a l'amnistia

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va sostenir ahir que «l'amnistia pot ser una via de lluita i exigència que el moviment popular independentista posi sobre la taula» a causa de la «situació d'injustícia» que al seu parer viuen els líders independentistes a presó o a l'estranger. «Primer hem d'esperar les sentències», va indicar Sànchez.