Els accidents mortals provocats per l'excés de velocitat augmenten un 18%

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa aquest dilluns una campanya intensiva de controls de velocitat que s'allargarà fins diumenge. Els controls, els realitzaran conjuntament Mossos d'Esquadra i les Policies Locals que s'hi sumin i afectaran les vies interurbanes i les urbanes. L'excés de velocitat és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. És una conducta de risc i té conseqüències tràgiques a les carreteres. Els accidents amb víctimes mortals que han tingut lloc aquest any (fins al 15 de juliol) provocats per l'excés de velocitat han incrementat un 18% i les causes associades a l'atenció, un 10%.

Al llarg de la setmana s'informarà dels controls a través dels panells de missatge variable situats a les carreteres. En la darrera campanya de controls de la velocitat, que es va realitzar entre el 29 d'abril i el 5 de maig, es van imposar un total de 18.914 denúncies, de les quals vuit van ser penals.

L'excés de velocitat és una causa directa de sinistres viaris i, a més, augmenta la gravetat de les lesions per la violència de l'impacte. Una col·lisió a 50 km/h equival a una caiguda des de 10 metres d'altura, mentre que tenir un accident a 160 km/h multiplica per deu la força del xoc. La velocitat excessiva també pot tenir conseqüències molt greus per als col·lectius més vulnerables, sobretot dels vianants i dels ciclistes.

La distància de seguretat que s'ha de mantenir amb el cotxe del davant per parar a temps davant de qualsevol emergència depèn sobretot de la velocitat. En condicions normals, a 120 km/h es recorre la distància equivalent a un camp de futbol abans d'aturar un cotxe.

Les campanyes preventives i intensives com aquesta tenen la finalitat de vigilar el compliment de les limitacions de velocitat i són importants per continuar conscienciant els conductors de les conseqüències tràgiques que pot causar l'excés de velocitat. Conduir a una velocitat adequada permet controlar el moviment del vehicle, reduir la velocitat de forma suau i progressiva i augmenta la possibilitat de superar un obstacle o qualsevol imprevist a la via.