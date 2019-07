Mor el conductor d'un cotxe en un xoc contra un camió aturat en una retenció a l'A2

El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous al vespre en topar contra un camió que estava aturat en la retenció d'un incident anterior a la carretera A-2. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de vuit del vespre cap al quilòmetre 448 de la carretera esmentada, en terme municipal de Soses (Segrià). Cinc quilòmetres més endavant, cap a un quart de set, s'havia incendiat un altre camió probablement a causa de l'explosió d'un pneumàtic, i a tres quarts de vuit l'incident encara provocava retencions. En l'accident mortal, els Bombers han treballat per excarcerar el conductor, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Dues patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat en aquest incident.