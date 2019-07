Rufián reivindica ERC com a «imprescindible» i reclama a Sánchez «diàleg»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit el secretari general del PSOE i candidat a presidir el govern espanyol, Pedro Sánchez, que els republicans són "imprescindibles per a la governabilitat" de l'Estat espanyol i que cal parlar amb el seu partit "per molt que no vulguin veure-ho". Al debat d'investidura d'aquest dimarts, Rufián ha reclamat diàleg a l'aspirant socialista, "que faci política" i que se celebri un referèndum com vol "entre el 78% i el 84% de la població de Catalunya". El diputat d'ERC, que ha rebutjat la política de bloqueig per "naïf" i "irresponsable", ha avisat tant el PSOE com Unides Podem que estant "jugant a la ruleta russa" i obrint la porta a un govern de dretes.

"L'únic obstacle perquè la senyora Arrimadas sigui ministra de l'Interior, que el senyor Marcos de Quinto sigui ministre d'Economia, que el senyor Cantó sigui ministre de Cultura i que el senyor Abascal sigui ministre de Defensa són vostès i nosaltres", ha plantejat, per la qual cosa ha insistit en la necessitat d'enteniment entre les esquerres espanyoles i l'independentisme català.