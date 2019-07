Torrent retreu a Pedro Sánchez la seva «arrogància» i l'insta a triar entre l'extrema dreta i el diàleg

El president del Parlament, Roger Torrent, ha exigit al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que faci política i que no es comporti com si hagués guanyat les eleccions amb majoria absoluta, en relació al ple d'investidura que s'ha de celebrar la setmana vinent. "Ja n'hi ha prou de tanta arrogància. Li exigim que faci política i això vol dir que triï si es vol deixar arrossegar i acomplexar per l'extrema dreta o plantejar governs progressistes que obrin la porta al diàleg", ha afirmat Torrent.

El republicà ha assegurat que el partit no "bloquejarà res" i que no posaran "ni línies vermelles ni xecs en blanc, hem vingut a fer política", ha subratllat. Torrent ha fet aquestes declaracions als mitjans aquest dissabte en l'acte polític de l'Acampada Jove a Montblanc.