Tensió al barri de Sants entre policia i activistes pel desallotjament d'una família

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar ahir al matí per ordre judicial una família que vivia al barri de Sants des de fa 16 anys per impagament del lloguer, davant les protestes d'una cinquantena de veïns i activistes del Grup d'Habitatge de Sants (GHAS per les seves sigles en català).

La portaveu del GHAS, Clàudia Ruscalleda, va explicar als periodistes que «és un desallotjament d'una família amb 3 fills, dos menors, que fa 16 anys que viuen aquí. Es van endarrerir només 3 dies en el pagament del lloguer, cosa que va servir d'excusa per no acceptar-los cap pagament més i començar amb el procés judicial per impagament».

Alguns manifestants es van asseure davant l'edifici per impedir l'entrada de la comitiva judicial, mentre que altres van acompanyar Abdelah al seu pis fins que es va efectuar el desallotjament, que va durar més de quatre hores i en el qual els agents van retirar per la força els manifestants. Es van crear alguns moments de tensió.

Segons Ruscalleda, els propietaris de l'habitatge que van instar el desnonament posseeixen 4 pisos al mateix edifici, dels quals tres ja són turístics.