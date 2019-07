ERC lamenta un pacte entre PSC, JxCat i comuns al Vallès

ERC del Vallès Oriental lamenta que Junts per Catalunya hagi apostat per un pacte amb el PSC i els comuns per governar el Consell Comarcal d'aquesta comarca. «Estem decebuts i no entenem per quin motiu han volgut deixar fora el partit guanyador», va apuntar Oriol Ramon, president d'ERC al Vallès Oriental, que va recordar que la seva aposta era fer un «govern de concentració». Així, va considerar que podria tractar-se d'un acte de «despit» o «revenja». L'acord arriba després que els republicans esdevinguessin la principal força en aquesta comarca arran de les eleccions municipals del passat mes de maig, obtenint onze dels 33 representants. Amb tot, JxCat, PSC i els comuns van optar per aquest tripartit.