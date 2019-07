Cunillera respon sobre el paper del CNI el 17-A que el Govern «farà la seva feina»

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va demanar «respecte» i va mostrar el seu suport a les forces de seguretat davant la suposada relació entre el CNI i l'imam de Ripoll, cervell dels atemptats de Catalunya del 2017. També va assegurar que el Govern, així com la justícia faran «el seu treball». Cunillera va ser interpel·lada pels periodistes sobre les informacions del diari Público i va dir: «aquestes situacions, tots els qui tenim una mica de responsabilitat, tan política com pública, les hem d'abordar des del respecte».

«Des de la meva responsabilitat no em mouré mai de l'àmbit del respecte a tothom, però en primer lloc a les víctimes i als seus familiars, i insisteixo, a tots els cossos i forces de seguretat», va insistir. «En primer lloc als quals van patir en primera persona els efectes d'un atemptat tan dolorós com aquest; a les famílies d'aquells que es van deixar la vida o van quedar ferits; també a la ciutadania i al treball que fan tots els cossos i forces de seguretat», va afegir.

Segons Cunillera, les forces i cossos de seguretat «no descansen, no només per pal·liar els efectes d'aquells atemptats, sinó també en la prevenció de possibles atemptats. Per tant, hem de tenir respecte i donar-los tot el nostre suport a tots els cossos de seguretat que estan treballant en això».

La delegada va afirmar que «també ha d'haver-hi respecte pel treball que s'està fent des de l'àmbit judicial», i va demanar «no sobrepassar els límits» i que «aquell que tingui qualsevol indici, prova o sensació, que vagi on hagi d'anar i ho denunciï».

«Qualsevol ciutadà o ciutadana pot tenir l'absoluta tranquil·litat que l'executiu farà el seu treball, i que la justícia també ho farà», va dir Cunillera, preguntada per les declaracions del president català, Quim Torra, que va exigir «explicacions» de la suposada relació del CNI amb l'imam de Ripoll.



Es Satty, fitxat el 2014

Segons les noves informacions del diari Público, membres del CNI van fitxar l'any 2014 Abdelbaki Es Satty, presumpte cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. Ho van fer a canvi de no deportar-lo, i posteriorment el van ajudar a esdevenir l'imam de Ripoll. L'any 2010 se'l va detenir mentre conduïa una furgoneta amb 136 quilos d'haixix que volia embarcar al ferri Ceuta-Algesires i va al·legar que ho havia hagut de fer per les amenaces d'un grup islamista. Això, segons Público, va despertar l'interès del CNI per captar-lo com a informador.

En aquesa línia, l'Ajuntament d'Alcanar va reclamar al Govern espanyol «la màxima transparència» i una «investigació en profunditat» sobre els atemptats del passat 17-A i l'explosió prèvia d'un xalet a Alcanar-Platja de dia.

L'alcalde canareu, Joan Roig, va qualificar «d'escàndol» les revelacions periodístiques i va reclamar «al Govern de l'Estat que faciliti la informació sobre aquests atemptats i que aclareixi si és que feia un seguiment dels terroristes que preparaven l'atemptat en un xalet d'Alcanar-Platja. L'Ajuntament d'Alcanar i la Policia Local no en sabíem absolutament res», va assegurar en un comunicat.

Considera el batlle que el silenci per part del Govern espanyol és una falta de respecte a la ciutadania i reclama la creació d'una comissió d'investigació. A la indignació generada per les notícies sobre les relacions de l'espionatge espanyol i els terroristes se suma ara, també, la revelació que Fiscalia no reconegui les explosions d'Alcanar-Platja com un atemptat terrorista, segons va publicar Diari de Tarragona ahir. Per la seva banda, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias també va reaccionar a les informacions publicades assegurant per Twitter que «el silenci dels grans mitjans» sobre el vincle entre el CNI i els atemptats revela «com funciona el poder a Espanya».