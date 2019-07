ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb 40-41 diputats i el PSC seria segon

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb 40-41 diputats i el PSC es dispararia fins als 28-29 situant-se en segona força, segons una enquesta que ha elaborat GESOP per a El Periódico de Catalunya. L'independentisme, que actualment té 70 diputats, ampliaria la majoria amb una forquilla d'entre 71 i 74 escons, superant de llarg els 68 de la majoria absoluta. Ciutadans, que va ser primera força en les darreres eleccions al Parlament del 2017, cauria fins a la quarta posició amb 22-23 per darrere de JxCat, que perdria fins a 10 escons i se situaria en 24-25. En canvi, la CUP doblaria resultats passant dels 4 actuals a 7-8. Per la seva banda, tant els comuns com el PPC mantindrien la representació actual. CatECP obtindria 8-9 diputats i els populars a Catalunya, entre 3 i 4.