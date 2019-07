Mor un home a trets en una perruqueria a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de l'homicidi d'un home ahir a la nit en una perruqueria del barri de Sarrià de Barcelona, quan l'establiment estava tancant, al que el delinqüent va disparar diverses vegades abans de fugir del lloc.

La policia autonòmica investiga el succés, ocorregut poc després de les 21 hores d'ahir dissabte, com si es tractés inicialment d'un intent d'atracament que va acabar en la mort de l'home, segons sembla marit de la perruquera, i a la que la víctima hauria anat a buscar en acabar la seva jornada, encara que estan obertes altres línies d'actuació.

Suposadament, l'autor dels trets va entrar en la perruqueria Spejo's, situada en el número 71 del carrer Manuel Girona, amb l'ànim de robar la recaptació del dia, i es va trobar allà amb el marit de la perruquera, un home de 47 anys i nacionalitat espanyola, al que va disparar diverses vegades.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han apuntat que la investigació està oberta i no es descarta que l'autor dels trets comptés amb el suport d'alguna altra persona, que tampoc no hauria estat identificada.

L'autor dels trets portava la cara coberta amb una caputxa, segons algunes informacions, que no han estat encara confirmades per la policia.

Els Mossos van rebre l'avís del succés pocs minuts després de les 21.00 hores per un possible robatori a la perruqueria i, quan van arribar al lloc, van trobar un home a terra amb signes de violència.

El personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que va acudir al lloc no va poder fer res per salvar la seva vida i es van limitar a certificar la mort.

La divisió d'investigació criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i ahir a la nit va estar recollint possibles proves i imatges de les càmeres de seguretat existents a la zona.

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia ha decretat el secret de les actuacions.