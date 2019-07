Rufián reconeix que ERC haurà de teixir aliances amb els Comuns en un futur

El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va allargar la mà a Catalunya en Comú per a aliances futures a la comunitat: «Tothom sap que la meva opinió, i la de part del meu partit, és que el futur d'aquest país passa per coalicions d'esquerres i passa per l'espai autodeterminista dels comuns».

«Estem condemnats a entendre'ns, passi el que passi», va subratllar el republicà en un debat sobre el futur de l'esquerra a la seu de CCOO a Barcelona, en el que també van participar la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la diputada de la CUP Maria Sirvent.

En ser preguntat per si la prioritat d'ERC en un futur serà formar governs netament independentistes o d'esquerres, ha respost: «Sense obviar l'espai de centredreta liberal conservador català, el futur d'aquest país passa per coalicions d'esquerres. Però per a mi és un èxit que la dreta, en aquest país, parli de forma inequívoca del concepte de república (...) Moltes vegades de forma buida, però parlen».