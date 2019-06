Un jove de 21 anys i nacionalitat marroquina va ingressar a la presó com a presumpte autor de dos robatoris amb molta violència a persones grans a Sant Esteve Sesrovires per a prendre'ls les cadenes d'or. El detingut va provocar, en un robatori a una dona el 3 de juny, que la víctima hagués de ser reanimada per diversos metges.