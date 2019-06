Una col·lisió entre dos busos, un taxi i una moto causa 24 ferits a Barcelona

Vint-i-quatre persones han quedat ferides, la majoria de caràcter lleu, en una col·lisió a la plaça Espanya de Barcelona en la qual s'han vist implicats dos autobusos de la xarxa de transport urbà i una motocicleta.

Segons han informat fonts de la Guàrdia Urbana, en el sinistre, ocorregut a les 9:55 hores d'aquest matí, ha quedat ferida la conductora de la moto, que es troba en estat menys greu, i 23 passatgers que viatjaven en els autobusos implicats.

L'accident ha ocorregut, per causes que s'estan investigant, a la confluència entre la plaça Espanya i l'avinguda Paral·lel de Barcelona, quan una motocicleta ha col·lisionat amb un autobús de línia urbana i, com a conseqüència de la frenada, aquest ha rebut l'impacte d'un segon vehicle de la xarxa de transport metropolità.

La conductora de la moto ha estat evacuada a un centre hospitalari, en estat menys greu, i 23 passatgers dels autobusos han quedat ferits lleus, dels quals vuit han estat traslladats a centres sanitaris i d'altres 16 han estat atesos al mateix lloc de l'accident.

El sinistre ha obligat a tallar l'avinguda Paral·lel al trànsit i a restringir-lo als accessos a la rotonda de la plaça Espanya, cosa que ha congestionat els voltants de la zona afectada, en una hora punta per a la circulació de vehicles a Barcelona.

La Guàrdia Urbana ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident i està practicant diligències per confeccionar l'atestat sobre les circumstàncies del sinistre.