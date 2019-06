esperant sentència

quest és el darrer article d'aquest reguitzell dedicat al macrojudici. Han estat 120 en total! Per a la Fiscalia semblava que les 52 sessions els haguessin entrat per una orella i sortit per l'altra. No sé si els fiscals s'han adonat que endossar als acusats el delicte de rebel·lió sense els paràmetres que el condicionen (alçament, publicitat, violència) és molt perillós. El supòsit 6è de larticle 472 del Codi Penal dona com a rebel·lia l'objectiu de «substituir per un altre el Govern de la Nació o el Consell de Govern d'una Comunitat Autònoma, o usar o exercir per sí o deslegitimar el Govern o Consell de Govern d'una Comunitat Autònoma, o a qualsevol dels seus membres de les seves facultats, o impedirlos o coartar-los el seu lliure exercici, o obligar qualsevol d'ells a executar actes contraris a la seva voluntat». Diuen que a Rajoy li feia pànic el que he destacat i que per això no s'acabava de decidir a aplicar el 155. El podrien acusar d'haver-se apropiat de la Generalitat, cosa que no explicita enlloc el 155 de la Constitució.

A l'anterior article els recordava que en falten tres més, de judicis, per saber quin encaix vol Pedro Sánchez per a Catalunya a la pell de brau. Impensadament vaig assistir a una conversa entre un independentista i un dependentista o unionista. El primer es queixava que Catalunya és l'única autonomia que té un estatut que no va votar. En contra del que imaginava, el segon sostenia que la sentència havia de ser flonja, perquè els presos, per a ell, eren l'únic residu del capital de l'independentisme. «Jo, si fos Pedro Sánchez, els indultaria deixant-los inhabilitats a casa. S'acabaria el suflé i en comptes d'eixamplar la base, com dieu, es reduiria fins a la mínima expressió». Se'm va fer un nus al cor. El conflicte català no es vol entendre. Escarment i revenja. És el que, de l'Ebre avall, s'opina. I la venjança sols és un plaer per a les ànimes mesquines, com deia Juvenal. No importa la realitat del que va passar ni la veritat dels fets. S'imposa el relat de la posteritat. I és una mentida. Caldrà molt coratge al Tribunal per a desfacer entuertos.