Forn recull l'acta de regidor a l'Ajuntament de Barcelona

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn va recollir la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Barcelona, el qual va abandonar cap a un quart de sis de la tarda, prop d'una hora després de la seva arribada des de la presó catalana de Brians 2 al costat d'agents de l'àrea penitenciària dels Mossos d'Esquadra. L'exconseller va accedir al consistori cap a les quatre per la porta del darrere de la institució, en la qual l'esperava la número dos de la llista de JxCat a Barcelona a les eleccions del 26-M, Elsa Artadi. Forn va ser rebut pels crits de suport d'una desena de persones que reclamaven la llibertat dels «presos polítics», de les quals el separava un cordó policial.

Agents de l'àrea penitenciària dels Mossos d'Esquadra van conduir el regidor electe fins a l'ajuntament per registrar els documents necessaris relacionats amb la declaració de béns i activitats, com a regidor electe, després del que va tornar a ser traslladat a la presó catalana. Avui, l'exconseller tornarà a ser traslladat a l'ajuntament de Barcelona per participar en el ple de constitució del consistori.

Forn havia demanat als serveis penitenciaris de la Generalitat i del Ministeri d'Interior quedar-se intern a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada després de la seva participació en el ple del consistori barceloní. No obstant això, aquesta petició va ser denegada pel Tribunal Suprem.