Bergés nega la rebel·lió perquè el suposat «alçament» es va sufocar aplicant el 155

La defensa de Dolors Bassa, exercida per Mariano Bergés, ha negat que es produís una rebel·lió a Catalunya i ha recordat que cal que sigui un alçament "puntual" amb la violència com element protagonista. L'argument per negar-la és, entre d'altres, que el suposat "alçament" es va sufocar amb l'aplicació dels preceptes constitucionals a través de l'article 155. I a més ha dit que, si la violència fos la que afirma la fiscalia, s'haurien d'haver decretat l'estat de setge i desplaçar l'exèrcit a Catalunya.

A més, sosté que no era "previsible" el que va passar l'1-O i ha dit l'Estat en tenia prou amb no usar la força i no reconèixer el resultat del referèndum, com va fer el 9-N. També ha negat que la conducta dels acusats fos "capaç de doblegar la capacitat de l'Estat" i nega que existís violència. "Va haver-hi pressió legítima que forma part del nucli dur dels drets de reunió i manifestació", ha afirmat Bergés,. Sobre l'1-O, ha dit que no va suposar l'1-O no va suposar un "perill greu" per al funcionament de l'ordre constitucional i que només va ser un "procés polític".