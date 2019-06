Un detingut per l'incendi mortal de Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d'Esquadra van detenir un jove de 21 anys per la seva suposada implicació en l'incendi mortal de dissabte a Vilanova i la Geltrú. Segons han informat fonts pròximes al cas, el detingut seria el fill de la víctima mortal de l'incendi.

Els fets es van produir cap a l'una del migdia, quan es va desencadenar un incendi en un habitatge situat al número 62 de l'avinguda Cubelles del municipi, del qual es va cremar el noranta per cent.

Fins al lloc es van desplaçar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van apagar el foc i posteriorment van trobar el cadàver d'una persona en una de les habitacions amb sortida a la terrassa de l'àtic.

Els Mossos van informar que, el dissabte a la tarda va ser detingut el fill de la víctima, de 21 anys, per la seva presumpta implicació en l'incendi. Els investigadors estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la víctima va morir com a conseqüència del foc o ja era morta quan es va cremar l'habitatge.