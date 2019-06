El pare de Nadia queda en llibertat després de passar 2,5 anys a la presó

El pare de la petita Nadia, Fernando Blanco, condemnat a cinc anys de presó per utilitzar la malaltia de la seva filla per estafar més de 400.000 euros en donatius solidaris, va sortir ahir de la presó lleidatana de Ponent després de complir 2,5 anys de reclusió preventiva.

Blanco va abandonar ahir al migdia la presó sense fer declaracions als mitjans de comunicació, encara que el seu advocat, David Peña, va assegurar que «demà o demà passat sí que parlarà». També, Peña va anunciar que Blanco té la intenció d'anar a veure la seva filla al més aviat possible. Malgrat la seva posada en llibertat de forma provisional, el pare de Nadia haurà de presentar-se els dies 1 i 15 de cada mes davant els jutjats i no podrà sortir de territori nacional.

Al novembre del 2018, l'Audiència de Lleida va condemnar a penes de cinc i de tres anys i mig de presó a Fernando Blanco i la seva dona, Margarita Garau, per estafar més de 400.000 euros en donatius que van recaptar en campanyes solidàries, simulant que eren per tractar la seva filla Nadia d'una malaltia rara. Això no obstant, Blanco portava pres des del mes de desembre del 2016, després que el jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell (Lleida) ordenés el seu ingrés a la presó de Ponent.