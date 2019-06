La Confederació Espanyola de Policia demana millores laborals a Girona per evitar que la plantilla «quedi buida»

El comitè de Girona de la Confederació Espanyola de Policia (CEP) ha demanat que es declari la demarcació com una zona de difícil cobertura per tal d'acabar amb l'escassetat d'agents. Segons el sindicat, cada any el cos policial espanyol veu «com les plantilles de Catalunya queden buides» i per això vol buscar una alternativa per evitar-ho. Una de les solucions seria declarar la demarcació de Girona com a zona de difícil cobertura, que comporta una millora en les condicions laborals. La CEP ha proposat incentivar econòmicament als agents perquè vinguin a Girona, reduir els anys d'espera per canviar la categoria policial o augmentar el barem per aconseguir ascensos més ràpidament. Per tirar endavant aquestes propostes, el sindicat ha demanat la «bona voluntat» del Ministeri de l'Interior per negociar les millores.

El comitè gironí de la CEP ha recordat que Castella i Lleó ha aprovat aquest 2019 un decret de denominació de zones de difícil cobertura per les dificultats que tenien en trobar personal sanitari. D'aquesta manera, busquen incentivar que els metges acceptin places als seus hospitals a canvi d'un sol més elevat.

El sindicat també ha apuntat que el 2018 la Junta d'Andalusia va ampliar fins a 61 les zones de difícil cobertura i va proposar millores com ara un accés a la formació continuada, millores en els processos de mobilitat voluntària i també millores retributives associades al complement de carrera professional.

Segons el CEP la situació que viuen les comarques gironines de «precarietat» a nivell de recursos humans és a causa de la «pressió social» i la situació geogràfica del territori. De tota manera, consideren que la mesura de convertir-la en zona de difícil cobertura també es podria aplicar a altres punts del territori com ara la resta de Catalunya, el camp de Gibraltar, Terol, Eivissa, Ceuta i Melilla.