Desarticulen un grup que va robar 22 botigues en 4 mesos pel mètode de l'encastament

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que va robar 22 establiments comercials en 4 mesos pel mètode de l'encastament. Actuaven a Barcelona i el seu entorn metropolità. Hi ha onze detinguts de nacionalitat espanyola i d'edats compreses entre els 20 i els 39 anys. Van robar 18 turismes per cometre els robatoris. Molts tenen un ampli historial delictiu i un alt grau de reincidència. No tenien cap feina reconeguda i cada cop cometien aquests robatoris amb més freqüència per afrontar les seves despeses. En una mateixa nit van arribar a robar en tres comerços. També van robar en botigues de centres comercials, circulant amb els vehicles de forma temerària per dintre de les instal·lacions.

La investigació va començar a principis de 2019, quan els Mossos van detectar que a Barcelona i rodalies s'havien produït un seguit de robatoris en comerços pel mètode de l'encastament amb característiques molt similar. El grup que estava al darrere d'aquests robatoris estaria format per joves amb un alt grau de reincidència i un ampli historial delictiu, tots ells ubicats en zones limítrofes del nord de Barcelona, com Sant Adrià de Besòs i Badalona.

Primer robaven els turismes que feien servir per cometre els robatoris. Els triaven en municipis propers a la seva zona de residència. Sempre eren d'unes marques concretes, perquè tenien les eines, la tecnologia i els coneixements per robar-los amb facilitat.

Dies abans dels robatoris, una part dels membres del grup es dedicaven a escollir establiments i estudiar la viabilitat del robatori. Principalment escollien comerços de venda de terminals de telefonia o productes electrònics, però també d'altres tipus com estancs o joieries.

Un cop fixat l'objectiu i la data, es desplaçaven en petits grups de 4 o 5 persones en vehicles segurs fins on estaven els cotxes sostrets. Després s'adreçaven a l'establiment escollit per encastar el turisme contra un dels aparadors. També utilitzaven eines o donaven puntades de peu contra els vidres per trencar-los. Amb aquestes accions causaven greus danys a l'establiment i el seu entorn, sobretot quan es trobaven ubicats a l'interior de centres comercials, ja que circulaven de forma temerària per dintre de les instal·lacions amb els vehicles.

Un cop forçat l'accés, ràpidament s'emportaven tots els objectes que podien de l'interior del comerç i que venien posteriorment a un tercer. Si eren descoberts, no dubtaven a utilitzar la violència i feien servir eines i altres objectes per intimidar els vigilants de seguretat o les persones i aconseguir el botí.

Amb la mercaderia carregada als vehicles fugien dels llocs dels fets a gran velocitat posant en greu risc la vida de la resta d'usuaris de la via i de les persones o policies que els intentaven aturar.

Un grup de 14 joves organitzats en tres nivells

Els investigadors van constatar que el grup criminal estaria integrat per uns 14 joves, tots ells homes d'un perfil molt similar i que havien establert lligams criminals perquè vivien a prop. Tot i que l'activitat criminal del grup no requeria un gran repartiment de tasques, sí que es va fer evident que els seus membres tenien fixada una estructura de gestió en tres nivells.

En la part superior hi havia quatre persones que dirigien el grup. Eren els encarregats de seleccionar els objectius, escollir i participar en la sostracció dels vehicles per cometre els robatoris i liderar i donar les directrius a l'hora de materialitzar-los. També buscaven els compradors per al material robat.

En un nivell intermedi es trobaven altres sis membres del grup, que eren activats a criteri dels líders del grup per participar en els diferents robatoris.

En un últim nivell estaven els encarregats de la logística del grup. Eren quatre joves que sabien on estaven els vehicles sostrets, portaven i recollien els participants en els robatoris, i s'encarregaven d'amagar i custodiar els objectes robats fins que es venien, així com els diners obtinguts per les vendes.

Els Mossos van establir un operatiu policial el 14 de maig que va permetre detenir 11 dels membres del grup. Els agents van entrar en els domicilis dels arrestats a Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona.

Van intervenir 32.000 euros en efectiu, dues armes de foc i gran quantitat de productes i objectes procedents dels robatoris, així com altres mercaderies que els investigadors estan analitzant per determinar la implicació del grup en altres fets similars.

Van passar a disposició judicial el 16 de maig i el jutge va decretar presó per a quatre d'ells, i llibertat amb càrrecs per a la resta.