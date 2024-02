La comissió de Festes i l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ja ho tenen tot a punt per viure la festa del Carnaval, aquest dissabte 24 de febrer, amb una doble rua: la infantil, a la tarda, i la nocturna, amb sortida des de la Torre Carlina on es concentraran les carrosses i la gent disfressada. Per participar-hi, cal inscriure’s a l’Ajuntament.

La rua infantil engegarà motors a les 4 de la tarda, a les Escoles. Des d’allà sortirà la desfilada que inclourà un berenar i un ball. La segona part de la celebració ja es farà en horari nocturn, a partir de les 10 de la nit. A aquella hora, es preveu que les carrosses i les comparses disfressades comencin a desfilar pels carrers del poble. La vetllada culminarà amb un ball de disfresses a la Sala d’espectacles. Allà amenitzarà la nit el grup 7 de Copes i un Dj.