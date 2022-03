Jaume Barri és l’encarregat d’animar la part final del Carnaval de Cantallops que se celebra aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda. L’espai escollit per la festa, organitzada per l’Ajuntament, és la Societat la Concòrdia on està previst que se serveixin a tots els assistents una bona xocolatada amb melindros.

Jaume Barri fa molts anys que es dedica a l’animació infantil, un món que, diu, l’apassiona. «No em canso mai de veure les cares de felicitat dels nens i nenes durant l’espectacle», admet. Les seves propostes, on combina música, joc i ritmes, han fet ballar a petits i grans.